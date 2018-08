Nachtje-uit voor tienermoeders op het ss Rotterdam

Even de zorgen van alledag op zij. Praten met andere moeders over de situaties thuis. Vijftien tienermoeders en hun kinderen genoten woensdag van een nacht op het ss Rotterdam.

De moeders hebben elkaar bij aankomst even beter leren kennen, een heerlijke lunch gehad en zijn daarna in groepjes uiteen gegaan, vertelt initiatiefnemer Peter Steenbergen. Hij organiseert al vijf jaar achter elkaar op verzoek van het schip vakanties voor zo'n 60 kinderen uit Rotterdam-Zuid. Voor dit jaar had hij het idee om een aantal tienermoeders uit te nodigen.

Roxanne en Samantha zijn twee van de moeders die met hun tweejarige zoontjes Thiago en Lucencio op het schip hebben geslapen. Ze hebben een goede nacht gehad, al voelde het wel een beetje raar.

"Het is niet je eigen thuis, niet je eigen bed, ik werd wel een paar keer wakker", zegt Roxanne. Beide jongetjes hadden uitstekend geslapen en dat is ook belangrijk voor de moeders. "Je kind vindt het leuk, dat voel jij ook", legt Samantha uit.

Yoga

Er waren ontspanningsactiviteiten voor de moeders, zoals yoga op het voordek en een kookworkshop. "Van het lachen kwamen andere toeristen ook even aan boord", vertelt Peter. Donderdagochtend zitten Lucencio en Thiago in de speelkamer met tafels vol speelgoed en een tv-schermpje.

De moeders hebben deze zomer niet echt een vakantie gehad. "Wel kleine activiteiten in Rotterdam, maar dit is een hoogtepuntje", zeggen ze. "Voor de kinderen is het superleuk. Gisteren is een hele leuke clown gekomen, clowntje Kim. We hebben gedanst en geknutseld, en foto's gemaakt", vertelt Samantha.

Naast dat het erg gezellig is, praten de jonge moeders ook met elkaar en delen ze verhalen. "Er is een meisje met vier kinderen, die is alleen, dat is superzwaar. Je leert daar toch wel wat van", zeggen de moeders.

Samantha noemt het meidenpraat. "Je bent even zonder kinderen en praat over de situaties thuis."