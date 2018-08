Deel dit artikel:











Cilic komt naar ABN AMRO World Tennis Tournament Marin Cilic - ANP

Marin Cilic komt volgend jaar naar het ABN AMRO World Tennis Tournament. Voor de Kroaat wordt het zijn vijfde deelname in Rotterdam. Cilic staat al jaren in de top-10 van de ATP-ranking. In 2014 boekte hij zijn grootste succes, door de US Open te winnen.

Momenteel bereidt hij zich in New York weer voor op het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar. Eerder dit jaar stond Cilic al in de finale van de Australian Open. In de eindstrijd verloor hij van Roger Federer. Vorig jaar moest hij tegen de Zwitser ook het onderspit delven in de finale van Wimbledon. Cilic (29) is de huidige nummer zeven van de wereld. In totaal won hij achttien titels in het enkelspel. Toernooidirecteur Richard Krajicek legde eerder al Nick Kyrgios, Kei Nishikori en Hyeon Chung vast. De 46ste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 9 tot en met 17 februari.