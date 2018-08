Deel dit artikel:











Jørgensen meldt zich op trainingsveld Feyenoord Nicolai Jørgensen

Nicolai Jørgensen heeft zich donderdag voor het eerst in lange tijd weer gemeld op het trainingsveld van Feyenoord. De Deen is herstellende van een voetblessure. Woensdag trainde de aanvaller nog binnen, inmiddels is hij buiten gestart met zijn revalidatie. Jørgensen traint apart van de groep.

Bart Nieuwkoop deed dat woensdag ook, maar hij doet weer volledig met de groep mee. Uiteraard ontbreekt de geblesseerde Ridgeciano Haps nog bij Feyenoord, net als Sofyan Amrabat. Hij staat op het punt te tekenen bij Club Brugge. Feyenoord bereidt zich voor op de volgende competitiewedstrijd, in Friesland tegen SC Heerenveen. Dat duel begint zondag om 14.30 uur.