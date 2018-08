Deel dit artikel:











Wapens in beslag genomen in Zwijndrecht Foto: Politie

De politie heeft naar aanleiding van een tip meerdere wapens in beslag genomen in Zwijndrecht. De 54-jarige bewoner is woensdagavond aangehouden.

Na een inval in een woning aan het Afslag door het arrestatieteam troffen agenten onder meer een antieke revolver, een gasdrukpistool, luchtbuks, een paintballgeweer en munitie.