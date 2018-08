Oude tijden herleven in Slot Loevestein

Op een steenworp afstand van Gorinchem, net buiten de regio, ligt een prachtig kasteel aan het water. Slot Loevestein is vooral bekend van de verhalen van Hugo de Groot. Beheerder Tim Schrijver laat die tijden herleven in het plaatsje Poederoijen.

"Alles wat we laten zien, is van hier", zegt Schrijver. "We lenen niks van andere musea. De geschiedenis van Nederland is bijzonder. Wij vinden dat dat niet verloren mag gaan."

Zelf woont Schrijver, met zijn vrouw en hond, al meer dan vier jaar in een gebouwtje naast het kasteel. De vacature van beheerder kwam hem min of meer aanwaaien, vertelt hij. "Ik zocht een nieuw baantje en eigenlijk ook een nieuwe plek om te wonen. Een collega van m'n vrouw kwam dit tegen en zei dat dit echt iets voor ons zou zijn."

Workout

Donderdagochtend maakt Schrijver zijn vaste rondje door het slot. De poorten en ramen worden opengegooid en de presentaties in de verschillende ruimtes worden aangezet. "Trapje op, trapje af, deurtje open en deurtje dicht", zegt verslaggever Mooike de Moor die het rondje meeliep. "Hij doet elke dag een soort workout!"

In slot Loevestein kunnen kinderen én volwassenen wel een paar uur vertoeven, zegt Schrijver. Oude helmen kunnen worden opgezet, zwaarden vastgehouden en verschillende presentaties nemen je mee terug in de tijd.



Ook de kist waarin Hugo de Groot wist te ontsnappen, is te vinden in Slot Loevestein. Maar of dat nou dé kist is? "Als hij ermee is ontsnapt, zou die kist nooit gevonden moeten worden. En zou zo'n oude kist nog wel heel zijn?", vraagt Schrijver zich af. "Deze kist lijkt er in ieder geval erg op, maar of het hem is, weten we niet."