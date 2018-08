Deel dit artikel:











Adil Auassar ontbreekt bij Sparta Adil Auassar

Adil Auassar speelt vrijdag niet mee met Sparta in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. De middenvelder heeft te veel last van zijn enkel. Bart Vriends is een vraagteken voor dat duel. De verdediger trainde donderdagochtend apart van de groep.

Sparta verloor de openingswedstrijd bij FC Twente, terwijl FC Volendam met dezelfde cijfers van FC Den Bosch. Het duel begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van Edwin van de Graaf. In de laatste edities op het Kasteel deden Sparta en FC Volendam weinig voor elkaar onder. Van de laatste vijf wedstrijden wonnen beide teams er twee en eindigde het eenmaal in een gelijkspel (0-0). Het laatste onderlinge duel in Rotterdam eindigde in een 3-1 overwinning voor Sparta. Sparta - FC Volendam is vrijdagavond live te beluisteren via Radio Rijnmond Sport. In die uitzending is er ook aandacht voor Jong Ajax - FC Dordrecht.