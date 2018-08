Personeel Erasmus MC voert actie voor betere cao

Personeel van het Erasmus MC gaat vanaf maandag 17 september stiptheidsacties houden. De medewerkers willen meer loon en minder werkdruk. De acties gaan drie weken duren.

Donderdag 30 augustus is er een korte startbijeenkomst, werknemers verzamelen zich voor de ingang van het Sophia Kinderziekenhuis.

Tijdens de acties gaan medewerkers zich strikt aan hun formele schema houden. Ze doen bijvoorbeeld geen overwerk, geen overdrachten tijdens werktijd, ze pauzeren op tijd en accepteren geen roosterwijzigingen op korte termijn.

De zorg op afdelingen als spoedeisende hulp en intensive care komt niet in gevaar, verzekert vakbond FNV.

Hardere acties

In de academische ziekenhuizen van Leiden, Utrecht en Maastricht zijn eerder al stiptheidsacties gehouden, de acties in het Erasmus MC zijn de laatste. In de andere universitair medische centra (umc's) worden inmiddels voorbereidingen getroffen voor hardere, grotere acties, zoals werkonderbrekingen of zondagsdiensten draaien op een doordeweekse dag.

De cao-onderhandelingen voor personeel van umc's liepen op 28 mei vast. In totaal vallen zo'n 60 duizend werknemers onder deze cao.