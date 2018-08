Deel dit artikel:











Makkelie fluit play-off duel Europa League Danny Makkelie

De Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie is aangesteld voor een wedstrijd in de play-offs van de Europa League. Makkelie heeft volgende week donderdag (30 augustus) in Duitsland de leiding bij de return tussen RB Leipzig en Zorja Loehansk uit Oekraïne.

Ook de Nederlandse arbiter Serdar Gözübüyük is actief in Europa. Hij maakt de reis naar Denemarken voor het treffen tussen FC Midtjylland en het Zweedse Malmö FF. De eerste wedstrijden in de play-offs zijn deze donderdag.