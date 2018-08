Politieagenten beledigd en geschopt in Lombardijen

In Rotterdam-Lombardijen is woensdagavond een aantal agenten beledigd, één van hen kreeg een schop.

De politie kreeg een tip over vier mannen die zich verdacht ophielden in een auto in de Pliniusstraat. Twee van die mannen waren bekenden van de politie. Een van hen begon een scheldkanonnade toen agenten kwamen kijken. Hij ging ervandoor maar werd verderop gepakt. Een ander schopte een agent, die man is nog voortvluchtig.

Een voorbijganger begon het voorval te filmen en stond daarbij, volgens de politie, erg in de weg. Nadat hij meerdere keren was gewaarschuwd, werd ook hij opgepakt.