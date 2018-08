Kortsmit: 'Geen risico aan spelen met injectie'

Roy Kortsmit is niet 100% fit maar staat dit seizoen wel wederom onder de lat bij Sparta. Vanwege gekneusde ribben zal hij nog wel een flinke tijd met pijnstillers in actie moeten komen.

"De ribben doen nog wel pijn, ze zijn gekneusd. En dat blijft nog wel een tijdje zo gaan," legt Kortsmit uit aan RTV Rijnmond. "Met een injectie is er geen risico, er kan in elk geval niets kapot gaan met een kneuzing. Het is vervelend, het doet pijn en dat zal nog lang zo blijven, maar er zijn geen risico's."

Kortsmit speelt vrijdag voor het eerst weer een officiële wedstrijd op Het Kasteel sinds de degradatie tegen FC Emmen. Maar dat heeft de keeper inmiddels afgesloten. "Daar moet je absoluut niet aan gaan denken. We zitten nu in de Keuken Kampioen Divisie en dat snel achter ons laten. Positief kijken naar de toekomst. Ik vind het mooi om weer voor ons eigen publiek uit te komen."