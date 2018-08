Deel dit artikel:











Politie Rotterdam neemt 17 duizend euro in beslag na preventief fouilleren

De politie heeft in Rotterdam twee Albanezen mannen opgepakt voor witwassen. Bij een preventieve fouilleeractie op de Mijnsherenlaan in de Tarwewijk bleek dat een van de twee een cryptotelefoon bij zich had.

Met cryptotelefoons kunnen versleutelde berichten worden verstuurd, zo kan de politie niet meelezen of afluisteren. De agenten kregen argwaan en wilden even kijken op de hotelkamer van de twee mannen. Daar vonden ze in de kluis een bedrag van ruim 17 duizend euro. De twee hadden geen duidelijke verklaring voor dat geld en hebben er afstand van gedaan.