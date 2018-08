Deel dit artikel:











Brandweer redt bijna verzopen katje in Vlaardingen Foto: MediaTV

In een waadpak, kniediep in het water, heeft een brandweerman donderdagmiddag in Vlaardingen het leven van een kat gered.

De kat was in het water bij Van Maanenstraat terecht gekomen en wist op een richel te klimmen. Het kostte hulpdiensten wat moeite het beetje te pakken.