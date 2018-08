100-jarige Jaap uit Gorinchem leeft voor kunst en vrouw

Hoe wordt je 100? Meneer Göbel uit Gorinchem, die begin deze maand die mooie leeftijd heeft aangetikt, heeft daar wel een antwoord op. "Goed leven, oppassen, niet te veel eten. Ik rook niet en ik drink niet. Met veel geluk kom je wel op de 100."

Jaap Göbel is geboren op Indonesië. Samen met zijn vrouw Janne (89) kwam hij in 1951 naar Gorinchem, waar het stel nog steeds naar alle tevredenheid woont.

De veteraan is trots op de stad. "Ik heb hier mijn werk ook gehad. Ik heb wat bereikt en ik heb mijn bijdrage geleverd aan Nederland."

De grote passie van meneer Göbel is schilderen. "Alle schilderijen die hier in huis hangen, heb ik geschilderd", vertelt hij. "Ik verzamel foto's en schilderijen en dat probeer ik na te doen." Ook briefkaarten dienen als inspiratiebron: "Daar neem ik dan punten van over en maak ik een eigen compositie van."

Een van de werken die niet mag ontbreken in huis, is het portret dat hij heeft gemaakt van zijn vrouw in haar jongere jaren. Het stel is inmiddels al zeventig jaar getrouwd.

Het geheim voor een goed huwelijk? "Optimistisch blijven en dingen overwinnen", zegt mevrouw Göbel. "Ik rook ook niet en drink ook niet. Dan heb je vanzelf een huwelijk van zeventig jaar."