De Nooijer over Jong Ajax-uit: 'Omschakeling moet goed zijn'

FC Dordrecht speelt vrijdag de eerste uitwedstrijd van het seizoen, bij titelverdediger Jong Ajax. Na de 0-0 tegen Helmond Sport vorige week gaan de Schapenkoppen in Amsterdam opnieuw op jacht naar doelpunten.

"We hebben vorige week iets te veel kansen gemist. Alles zat erin om een goede goal te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan", vertelt trainer Gérard de Nooijer. "Vooral uit de standaardsituaties hebben we te weinig rendement gehaald. Van de twintig corners waren er maar een of twee goed, dus daarom hebben we daar deze week veel aandacht aan besteed."

"We gaan het vrijdag niet open gooien, want Jong Ajax is een goed voetballend elftal", gaat De Nooijer verder. "De omschakeling moet daarom gewoon goed zijn. Aanvallend kunnen we heel veel met onze snelheid maar dan moet die laatste bal wel goed zijn. Verdedigend moet je sowieso scherp blijven, anders word je weggecounterd door Jong Ajax."

Spits Marko Maletić vult De Nooijer aan. "Het lijkt me logisch dat we compact gaan spelen en de ruimtes klein houden. Als we net als vorige week veel kansen creëren komen de goals vanzelf denk ik", aldus de spits.