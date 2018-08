Galerijen gestut aan Oude Haven Barendrecht

In Barendrecht zijn donderdag de galerijen van vier flats aan de Oude Haven gestut met noodpilaren. De extra ondersteuning is een voorzorgsmaatregel, omdat de constructie niet voldoet aan de nieuwste bouwvoorschriften.

De galerijflats in de Oude Haven dateren uit 1973 en worden op dit moment grondig gerenoveerd. Woningbouwvereniging Patrimonium liet een steekproef doen naar de veiligheid van de galerij. Daaruit is gebleken dat de galerij veilig is en dat de bewoners van de in totaal 90 appartementen er nog gewoon op kunnen lopen.

Evengoed voldoet de constructie niet aan het Bouwbesluit 2012 en draagt risico's in zich. Bij soortgelijke flats met een bouwjaar tussen 1950-1970 zijn er eerder problemen geweest. Zo stortten in 2011 de galerijen in van een flat in Leeuwarden.

"Op basis van de steekproef is een breder onderzoek gedaan. Dat wordt begin september afgerond en gaan we dan met de bewoners bespreken", aldus een woordvoerder van Patrimonium.

Als uit het onderzoek blijkt dat ook de galerij en balkons moeten worden aangepakt, dan wil Patrimonium dit meenemen in de huidige renovatie. De woningbouwvereniging wil zo de overlast voor de bewoners beperken.