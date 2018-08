Circuslessen voor kinderen van Jeugdzorg

Koorddansen, jongleren, hoolahoop, Chinese bordjes draaien en balanceren op een grote bal. Kinderen die door Jeugdzorg worden gehoord, hebben er deze week volop kennis mee gemaakt in Rotterdam. Ze kregen circuslessen van ervaren circusartiesten. Het resultaat: twee mooie voorstellingen.

De week werd georganiseerd door stichting Horizon Jeugdzorg en Onderwijs op haar locatie Bergse Bos. Artiesten van Circus Alexander waren de begeleiders. De kinderen kregen les in verschillende acts. "Leuk, zeker wel", zei een van de jongens. "Vooral omdat we hier op de Horizon zitten en dan heb je wel eens geen leuke dingen."

Horizon Jeugdzorg begeleidt kinderen met gedragsproblemen. Ze worden opgevangen op één van de locaties en verblijven daar dan tijdelijk. Naast de begeleiding, gaan ze daar naar school en brengen ze er hun vrije tijd door.

Volgens Horizon-bestuurder Krijnie Schotel, is het enorm belangrijk dat de kinderen meedoen aan projecten als de circuscursus. ‘’Ze ontdekken dat ze door samenwerken en oefenen veel meer talent hebben dan ze dachten. Daar krijgen ze zelfvertrouwen van. Het is plezier, maar het is ook een enorme boost voor hun zelfvertrouwen.''

Projecten als de circusweek zijn belangrijk volgens Schotel. "Doen is toch vaak beter dan praten voor deze kinderen.’’