Brand in tbs-kliniek Kijvelanden in Poortugaal Foto: @DJRobijntje

De brandweer is donderdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een melding bij tbs-kliniek de Kijvelanden. Volgens een woordvoerder is er brand op de eerste etage. De etage is ontruimd. Mogelijk worden meer verdiepingen ontruimd.

De brand woedt in één cel van een cliënt van de tbs-kliniek aan de Kijvelandsekade in Poortugaal. Het is onbekend of in die cel nog iemand aanwezig is. Er is nog niets bekend over gewonden. De brandweer heeft uit voorzorg extra eenheden opgeroepen. Ook is een traumahelikopter opgeroepen en is de politie aanwezig. Meer details volgen. Tweet:https://twitter.com/djrobijntje/status/1032656811944542208]