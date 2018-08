Brand in tbs-kliniek Kijvelanden in Poortugaal onder controle

De brandweer heeft donderdag iets voor 19.00 uur het sein 'brand meester' gegeven bij tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. Bij de brand is één persoon gewond geraakt.

De brand in een cel op de eerste etage brak iets voor 18.00 uur uit. De etage werd ontruimd, de tbs-bewoners elders op het terrein ondergebracht.

De bewoner van de cel, een man, raakte gewond. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is, maar hij was volgens een woordvoerder van de brandweer aanspreekbaar.

De brandweer rukte massaal uit voor de brand. Dit is standaard bij een calamiteit in een instelling zoals de tbs-kliniek. Uiteindelijk breidde het vuur zich niet uit.