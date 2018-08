Uitgebrande auto vermoedelijk gebruikt bij ontvoering Schiedam

In Zevenhuizen is deze week een uitgebrande auto gevonden. De bestelbus lijkt volgens de politie veel op een voertuig dat afgelopen dinsdag werden getoond vanwege een ontvoering en beschieting in Schiedam in mei en juni.

De bestelbus werd in lichterlaaie gevonden aan de Nesserweg. Enkele uren daarvoor had de politie camerabeelden vrijgegeven van twee mannen die vermoedelijk betrokken zijn geweest bij de misdrijven in Schiedam.

Daar werd in mei van dit jaar een man ontvoerd in de Alphons Ariënsstraat. Enkele weken later, in juni, werd een appartement beschoten in de Mgr. Nolenslaan. Beide zaken hebben vermoedelijk met elkaar te maken.

Op de vrijgegeven camerabeelden zijn twee mannen te zien, die op maandag 21 mei aan het einde van de middag de kentekenplaten van een grijze Volkswagen Transporter verwisselden. Dat deden ze op De Els in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De politie beschouwt de twee mannen als verdachten in de ontvoeringszaak en van de beschieting. En woensdag laat een woordvoerder weten dat de uitgebrande auto uit Zevenhuizen vermoedelijk het voertuig is dat op de camerabeelden te zien is.

De politie heeft inmiddels vijf tips binnen over de ontvoering en de beschieting.