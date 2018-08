Deel dit artikel:











Aanhoudingen na ruzie tussen jongeren in Rotterdam-Zuid Een van de vier wordt ingerekend

Zes jongeren zijn donderdagavond aangehouden na een melding over een ruzie op straat in de wijk Katendrecht in Rotterdam. In de omgeving werd een vuurwapen aangetroffen.

De aanhoudingen waren op de Sumatraweg. Volgens ooggetuigen moesten twee mannen en twee vrouwen mee naar het bureau toen een ruzie uit de hand was gelopen. De vier werden met een speciale techniek benaderd, omdat een getuige een van de mannen met een vuurwapen had gezien. Uiteindelijk werd in de buurt ook een vuurwapen aangetroffen.

Wie ruzie had met wie en waar dat over ging, is onduidelijk.