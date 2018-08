Deel dit artikel:











Feyenoord-beul Trencin speelt gelijk tegen AEK Larnaca, Sleegers scoort

Het Rotterdamse getinte Trencin uit Slowakije, dat in de voorrondes van de Europa League te sterk was voor Feyenoord, is de laatste voorronde begonnen met een 1-1 gelijkspel thuis tegen AEK Larnaca.

De voormalig jeugdspeler van Feyenoord Joey Sleegers zette de ploeg van Rotterdammer Ricardo Moniz na rust op een 1-0 voorsprong. Vijf minuten later maakten de Cyprioten alweer gelijk en daar bleef het bij. De return is volgende week.