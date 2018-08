Hockeyclub Rotterdam-spelers en trainer voorzichtig in uitspreken seizoensambities

De mannen van Hockeyclub Rotterdam beginnen zondag met meteen een kraker tegen Amsterdam aan de competitie. Donderdagavond ging de volledige selectie op de foto en kon RTV Rijnmond een vooruitblik op het nieuwe seizoen maken.

De internationals Jeroen Hertzberger en Thijs van Dam zijn wat voorzichtig in het uitspreken van een doelstelling en bekijken het liever wedstrijd per wedstrijd. ''Als je heel ver kijkt, is het doel altijd de play-offs. Maar het eerste doel is zondag van Amsterdam winnen,'' zegt Van As. ''We hebben een nieuwe groep met acht nieuwe jongens. Natuurlijk willen we de play-offs halen. Alleen is het voor de focus goed om het bij korte doelstellingen te houden,'' zegt Hertzberger.

Nieuwe selectie

Ook trainer Albert Kees Manenschijn verscheen voor de camera en praatte over zijn vernieuwde selectie. ''Vijf van de elf basisspelers van vorig jaar hebben we niet meer. Aan de andere kant is een aantal belangrijke spelers voor de organisatie in ons spel gebleven. Met deze groep moeten we snel goed kunnen spelen en dan strijden wij voor een play-off plek.''

Van Dam sprak verder ook over een blessure aan de heup waar hij al jaren mee kampt. Hij moet een operatie ondergaan, maar heeft ervoor gekozen om het na het WK met Oranje te doen. Dat toernooi wordt aan het einde van 2018 gehouden.

In de video's hierboven zijn de interviews met Albert Kees Manenschijn, Thijs van Dam en Jeroen Hertzberger volledig te bekijken.