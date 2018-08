Deel dit artikel:











'Hond was fout, maar had niet hoeven sterven' Hond wordt door politie in bedwang gehouden De hond die de 68-jarige buurvrouw heeft gebeten, hier met twee kinderen

De hond die afgelopen maandagavond de 68-jarige vrouw in Rotterdam-Charlois zwaar verwondde, had niet hoeven sterven. Dat zeggen de baasjes van het dier. Volgens hen hebben politieagenten hem na het incident zo hardhandig in bedwang gehouden dat hij op straat is gestorven.

"De hond was fout maar de vrouw was al naar het ziekenhuis en toen hebben ze hem zo hard neergedrukt dat hij is gewurgd." Dat zegt baasje Samantha. Samen met haar partner heeft ze de hond naar Utrecht gebracht waar sectie wordt verricht naar de doodsoorzaak. "Wij willen gerechtigheid voor de hond. Ze hebben hem met zijn zessen vastgehouden met een touw om zijn nek en toen was hij al gemuilkorfd. Dat heb ik zelf gedaan." Afhankelijk van de uitslag, overwegen de baasjes om de politie aan te klagen. De baasjes zijn geschrokken van het gruwelijke bijtincident en vinden het vreselijk wat er met de bovenbuurvrouw is gebeurd. Zij is door de hond meerdere keren in haar buik en arm gebeten. "Wij zijn naar het ziekenhuis gegaan, hebben onze excuses aangeboden en gezegd dat we haar willen helpen als ze weer thuiskomt." Het gruwelijke bijtincident van afgelopen maandagavond houdt de gemoederen in de Kouterstraat flink bezig. Buren hebben met een stok de hond van het slachtoffer gekregen. Zij vinden het onverantwoord dat het gezin nog langer honden heeft. "De hond is nog nooit agressief geweest. Hij is al van jongs af aan bij ons en de kinderen. Wij zijn ook verrast", zegt Samantha. De eigenaren hebben besloten hun tweede hond weg te doen om de buurtbewoners tegemoet te komen. "We zijn op zoek naar een ander goed huis voor onze hond en hopen dat binnen twee weken gevonden te hebben en dat de rust dan terugkeert in de straat."