Jon Dahl Tomasson in FC Rijnmond

Voormalig Feyenoorder en Excelsior-trainer Jon Dahl Tomasson schuift vrijdagmiddag aan in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. Naast Tomasson zitten ook Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop en chef sport Ruud van os aan tafel bij presentator Etienne Verhoeff.

In FC Rijnmond zal er uitgebreid gesproken worden over de derde ronde in de eredivisie. Daarin gaat Feyenoord op bezoek bij Heerenveen en speelt Excelsior uit tegen NAC Breda. Ook komt de tweede ronde van de Keuken Kampioen Divisie aan bod. Sparta speelt uit tegen FC Volendam en FC Dordrecht gaat naar Jong Ajax.

FC Rijnmond begint om 17.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.