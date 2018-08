Rotterdamse waterfiets maakt vaartocht over Noordzee

Een elektrische waterfiets met zes mensen aan boord gaat dit weekend een vaartocht van 33 kilometer maken over de Noordzee voor de actie Spieren voor spieren.

De oversteek gebeurt zondag onder begeleiding van de Zeekadetten Rotterdam en Hellevoetsluis. Zaterdagmorgen zal de fiets al naar de Noordzee worden gebracht.

De aankomst zal rond 16:00 uur zijn, op het Strand van Hoek van Holland (ietsje ten noorden richting 's Gravenzande).

De boot is op een bijzondere manier gemaakt. Het schip is gegoten uit één stuk in polyethyleen: een kunststof die het vaartuig daarmee slagvaster en beter bestand maakt tegen de golven van de Noordzee.

Eric-Jan van Dalen, techneut, coördinator en teamleider, heeft de waterfiets ontworpen met behulp van een mal. “Als je een product ontwerpt, kun je dat met een 3D-printer laten maken, maar een boot moet je toch in een mal maken. Als je die mal eenmaal hebt, kun je een hele serie maken”, legt hij uit.

Van Dalen is blij dat de waterfiets geworden is zoals hij in gedachten had. Uiteraard gaat hij ook mee met de overtocht. Meefietsen doet hij ook, waarbij hij zijn eigen spierkracht toevoegt aan de elektrische aandrijving van de waterfiets. “Met deze actie doen we mee aan Spieren voor Spieren, juist omdat deze waterfiets ook met spierkracht aangedreven wordt.”

De waterfiets is gemaakt in het RDM Innovation Dock door studenten van het Techniek College. Het is de eerste waterfiets in Europa die plek biedt aan zes mensen, waarbij twee van hen fietsen en de andere vier mee kunnen varen. Voor de vaartocht komende zondag zal er gerouleerd worden tussen de fietsers.