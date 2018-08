Geen inzet politie bij Wereldhavendagen door acties

De politie voert actie tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam die over twee weken beginnen. Er zal op 7, 8 en 9 september geen toezicht tijdens het evenement worden gehouden. Ook zullen de agenten niet meedoen aan presentaties.

De acties zijn er voor betere arbeidsvoorwaarden en om duidelijk te maken dat de veiligheid in het algemeen op het spel staat. De politie zal zichtbaar actie voeren vanaf een politieboot.

Meestal zet de politie ongeveer 150 agenten in voor de activiteiten.

In geval van nood

Coen Verplak en Hans Manse van het actiecomité in Rotterdam: “We gaan met de Wereldhavendagen de politie-inzet terughalen naar de wijk in plaats van dat we ze inzetten tijdens het evenement. Maar als de nood aan de man is, zal de politie er wel zijn.” De agenten zijn dus wel aan het werk en zijn ook inzetbaar bij noodhulp of incidenten.

Het actiecomité verwacht weinig gevolgen voor de Wereldhavendagen, het evenement zal vast en zeker doorgaan, maar Verplak en Manse verwachten wel dat onder andere burgemeester Aboutaleb en de andere veiligheidsdiensten afwegingen moeten maken over de inzet van veiligheidsmaatregelen.

Geen feestje

De politie is er ook niet op het Veiligheidsplein, waar zij zich presenteren als werkgever en laten zien wat het werk van de agenten inhoudt. “Ook die mensen halen we terug. Van de korpsleiding hoorden we dat het jammer was dat dat feestje nu niet gegeven kon worden, maar wij vinden dat het nu geen tijd is voor een feestje. We kunnen niet shinen op de Wereldhavendagen als er elders in de stad politie-auto’s stil staan, omdat we niet genoeg mensen hebben om die te bemannen.”

Reactie minister

De politie heeft de afgelopen periode meer actie gevoerd. Zo worden er al minder bonnen uitgeschreven en worden bij minder ernstige overtredingen alleen gewaarschuwd. Ook worden binnenkort de centra van de grote steden afgesloten en pamfletten uitgedeeld. De actievoerders hebben besloten dit nu verder uit te breiden vanwege het uitblijven van een volgens hen inhoudelijke reactie van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie.

Verplak en Manse hopen dat de politie-acties ook de minister tot actie aansporen. “Ik vind het heel opmerkelijk dat we nu vallen over 150 man die niet worden ingezet op een evenement, terwijl er tussen nu en vier jaar er 17 duizend man weggaan. Dan heb je het over veiligheid.”

De kans is klein dat de politie-acties met de Wereldhavendagen worden teruggedraaid: volgens het actiecomité zal dat alleen gebeuren als Den Haag akkoord gaat met de voorwaarden en plannen van de vakbonden voor de politie.

Zorgen

Of er nog meer acties gaan komen, is nog onbekend. “Plannen zijn er wel”, zeggen de twee heren, “maar we moeten gaan kijken wat het gaat worden. Het zou ons meer waard zijn als mensen zich zorgen zouden gaan maken over een goede daadkrachtige politie.”