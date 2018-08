Burgemeester Gorinchem: 'Dat ik hier nu sta is een wonder'

Een gekneusde pols, een zere knie, een scheurtje boven de wenkbrauw en een dramatisch gezicht, zoals ze het zelf omschrijft. Burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem "mag niet klagen", na de val die ze maakte van een trap begin deze week.

"We hadden dinsdagavond om 19:00 uur een veiligheidsoverleg gehad, om de laatste puntjes op de i te zetten voor de Zomerfeesten", vertelt Melissant. Ze zou een uur later het meerdaagse evenement op de Gorinchemse Groenmarkt openen. Zo ver kwam het niet.

"Ik verzwikte me en viel vooruit van een stenen trap", legt de burgemeester uit. Voor onderzoek werd ze naar het ziekenhuis gebracht en moest ze verstek laten gaan bij de opening van de Zomerfeesten.

Twee dagen later geeft de burgemeester alweer acte de présence in het centrum van Gorinchem. "Dat ik hier nu sta, is een wonder", vertelt ze donderdagavond. "Maar als het kan, moet je staan voor je taak."

Ze had het niet willen missen. "We hebben tien maanden lang met de organisatoren van de Zomerfeesten en de hulpdiensten dit evenement goed voorbereid. Dan wil ik er op het moment suprême ook staan."