Een voetganger is vrijdagmorgen aangereden op een zebrapad op de Binnenlandse Baan in Barendrecht en daarbij zwaargewond geraakt.

De gewonde is met hoofdletsel naar het Erasmus MC gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Er is ook een traumahelikopter geland om snel hulp te kunnen verlenen en de gewonde is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.