Sofyan Amrabat definitief naar Club Brugge

Sofyan Amrabat vertrekt definitief bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder tekent een contract voor vier jaar bij Club Brugge. In de Kuip had hij nog een verbintenis tot 2021, maar de Marokkaans international wilde vertrekken bij Feyenoord. Naar verluidt ontvangt Feyenoord 2,5 miljoen euro voor de middenvelder.

Amrabat werd in de zomer van 2017 voor 4 miljoen overgenomen van FC Utrecht en speelde in zijn eerste en voorlopig enige seizoen bij Feyenoord 21 wedstrijden in de Eredivisie. Begin deze zomer was hij met Marokko nog actief op het WK in Rusland.

Technisch directeur Martin van Geel laat via de officiële kanalen van Feyenoord weten het jammer te vinden dat de middenvelder vertrekt. "Sofyan heeft bij mij maanden lang aangegeven heel veel moeite te hebben met zijn rol bij Feyenoord. Dat is heel spijtig te moeten vernemen, omdat concurrentie nu eenmaal bij een topclub hoort. (...) Met deze transfersom en de mogelijkheden om in de toekomst nog aanvullende bedragen te ontvangen, hebben we in dit geval deze oplossing gevonden. Niettemin blijft dit een transfer die we bij Feyenoord met tegenzin doen", aldus Van Geel.

Feyenoord gaat overigens niet op zoek naar een vervangende middenvelder. "We hebben voldoende middenvelders in de selectie, waaronder een aantal jonge zelfopgeleide spelers die we de ruimte willen geven", besluit Van Geel.