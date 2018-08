Podcast: 'Probeer Larsson een keer op 10 bij Feyenoord'

Radio Rijnmond Sport doet dit seizoen iets nieuws. En dat iedere vrijdag. Een podcast, lekker lullen over voetbal. Een half uur lang. Over Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht.

Vandaag aflevering twee met Ruud van Os, Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Frank Stout van RTV Rijnmond. Uiteraard veel aandacht voor Feyenoord, waar het rondom de club rommelt in de discussie over een nieuw stadion. Op het veld kampen vooral de buitenspelers met een vormcrisis. Sinclair oppert daarom: 'Probeer Sam Larsson een keer op 10 bij Feyenoord'.

Verder gaat het over Sparta en de defensieve problemen voor trainer Henk Fraser en de kansen van Excelsior op een goed resultaat tegen NAC Breda. Nog meer voetbal dus bij RTV Rijnmond, want over voetbal raken wij nooit uitgepraat.