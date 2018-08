Tientallen laptops gestolen uit Sliedrechtse school

De Prins Willem Alexander school aan de Valkweg in Sliedrecht is slachtoffer geworden van laptopdieven. Tussen 12 juli en 1 augustus zijn er 93 laptops gestolen.

De diefstal kwam deze week aan het licht toen het personeel de klassen voor het begin van het schooljaar (maandag) weer ging inrichten.

Directeur Thon Koning vertelt: “Het gaat om normale laptops. We hebben een paar jaar geleden alle werkboeken vervangen en werken nu hiermee. Het is dus wel een hele strop dat ze nu weg zijn."

De laptops waren niet compleet nieuw, maar waren elk nog wel 200 tot 400 euro per stuk waard. De schade loopt dan ook in de tienduizenden euro’s.

Hoe de dieven binnen zijn gekomen, is nog onbekend. Volgens de directeur is er geen braak. “Waarschijnlijk zijn ze via de voordeur binnengekomen. En hadden ze de code van het alarm.” Is het dan niet een insidejob? “Nee, daar doe ik geen uitspraken over”, zegt Koning. “Dan maak je meteen weer mensen verdacht en dat wil ik niet.”

De school heeft deze dinsdag aangifte gedaan en hoopt dat er nog meer informatie bekend wordt: “De school staat tussen een aantal hoge flats in. Je zou wel verwachten dat íemand iets heeft gezien."

Voor nu zal de school de eerste schoolweek moeten starten met pen en papier als de laptops voor die tijd nog niet terug zijn. De school wil zo snel mogelijk de laptops vervangen.