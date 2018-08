Deel dit artikel:











Shell stopt Rotterdamse proef met thuisbezorgen benzine Er zouden meer dan 4 duizend voertuigen zijn volgetankt sinds de start van de proef.

Shell bezorgt niet langer benzine thuis: er was te weinig animo voor. Vorig jaar was de proef gestart in de regio Rotterdam met de naam TapUp.

Automobilisten konden voor 3,95 euro per tankbeurt extra hun auto laten voltanken, zonder dat ze daarvoor zelf bij de auto moesten zijn. Het enige wat ze hoefden te doen is via de app melden waar hun auto staat, een tankverzoek doen en uiteraard zorgen dat het tankklepje open was. Volgens Shell was er te weinig animo onder consumenten. Mogelijk is er wel voldoende belangstelling onder bedrijven. Op de website van TapUp valt te lezen dat meer dan 4 duizend voertuigen zijn volgetankt.