Onderzoek naar gevolgen politieactie Wereldhavendagen

De gemeente en de leiding van de politie Rotterdam onderzoeken de eventuele gevolgen van politieacties tijdens de Wereldhavendagen. Als die in kaart zijn gebracht, worden eventueel stappen ondernomen.

''We gaan het nu niet hebben over juridische stappen'', zegt een woordvoerder van de gemeente. '"Daarvoor is het te vroeg. We doen eerst onderzoek naar de mogelijke gevolgen.''

Burgemeester Aboutaleb heeft volgens de woordvoerder respect voor agenten die opkomen voor hun zaak, maar hij vraagt zich af of zo’n groot evenement daarvoor moet worden gebruikt.

De politiebonden maakten vrijdagmorgen bij RTV Rijnmond bekend om geen toezicht en ondersteuning aan het evenement op 7, 8 en 9 september te verlenen. Dat betekent dat 150 agenten wel in de stad werken, maar niet bij de Wereldhavendagen zijn. Zij zijn wel beschikbaar voor eventuele incidenten of noodgevallen tijdens het evenement.

De acties van de bonden zijn een vervolgstap in een slepend conflict met minister Grapperhaus over de arbeidsvoorwaarden voor politiepersoneel.