Organisatie Omloop: pas op voor onderkoeling!

Het grote aftellen is begonnen. Nog even en dan gaat de Omloop van Goeree-Overflakkee van start. En dus is de organisatie druk met de laatste voorbereidingen. Zo is het bij een wandeltocht van 110 kilometer natuurlijk heel belangrijk dat de route goed aangegeven staat.

De vrijwilligers hebben daarom rond de vijfhonderd routebordjes neergezet op het eiland. “We controleren daarbij ook of de route er goed bij ligt en of het verantwoord is voor de lopers”, legt Kees Brandsma uit.

Jaar bezig

Verder worden er nog volop broodjes gesmeerd en warme maaltijden klaargemaakt voor de lopers. “We zijn eigenlijk het hele jaar bezig met de voorbereidingen. Dus het is wel lekker dat het nu echt gaat beginnen!”

Het aantal inschrijvingen ligt rond de achthonderd, maar de ervaring leert dat er op het laatste moment nog zeker honderd bijkomen.

Naast de ‘monstertocht’ van 110 kilometer zijn er ook kortere afstanden en een kinderloop.

Onderkoeling

De lopers gaan om 19:00 uur van start bij het Diekhuus in Middelharnis. De organisatie wil hen daarbij wel meegeven zich goed warm te kleden, want er is regen en kou op komst.

“Onderkoeling ligt echt op de loer. Zorg dus voor drie lagen kleding en zeker een lange broek. Want je wil niet op de brancard bij het Rode Kruis terechtkomen”, aldus Johan Kreeft van de organisatie.

RTV Rijnmond volgt de Omloop van start tot finish. De bijdrages van verslaggever Sanne Waldekker zijn te zien via onze website en Facebookpagina. Zondag is in het TV Rijnmond Nieuws een compilatie te zien.