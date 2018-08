Burgemeester Gorinchem verbiedt muziekgenre op festival: 'Urban willen we hier niet'

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem heeft urban muziek op het Zomerfeest verboden. Het muziekgenre van groepen als Broederliefde is op last van de burgemeester niet meer te horen omdat het te veel mensen trekt en de kans op relletjes groter is. Het Zomerfeest wordt deze week in de binnenstad van Gorinchem gehouden.

Melissant windt er geen doekjes om. Urban? Ze wil er niks meer van weten sinds vorig jaar een optreden van Broederliefde op de Zomerfeesten uit de hand liep. Daar kwamen zoveel bezoekers op af, dat niet iedereen de show kon bijwonen. Vervolgens ontstonden er relletjes.

"Het ene muziekgenre is veiligheidsgevoeliger dan het andere", zegt ze. "Urban willen we hier niet. Bij urban muziek heb je meer kans op relletjes. Daar zitten we niet op te wachten in Gorinchem."

Na de vorige editie is de gemeente met de organisatoren in gesprek gegaan over de programmering. "Je weet dat bij bepaalde genres de kans op een enorme toeloop groot is." Dat is bij het muziekgenre urban het geval, stelt Melissant.

Volgens de burgemeester hebben de hulpdiensten veiligheidsprofielen per muziekgenre opgesteld. Daar kwam het urbangenre, waaronder acts als Broederliefde worden geschaard, volgens Melissant niet gunstig uit. Een groep als Broederliefde bracht bovendien veel volk op te been. Te veel, vindt de burgemeester. En dat is volgens haar niet de bedoeling.

"De Zomerfeesten zijn begonnen als een feest aan het einde van de zomer voor mensen uit de stad die niet op vakantie konden. Dat is wel iets veranderd, maar het is niet de bedoeling dat heel Nederland hierheen komt."

De komende dagen zijn op het festival nog acts als Gebroeders Ko en Kees van Hondt te zien.