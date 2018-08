Deel dit artikel:











Over drie maanden definitief businessplan Feyenoord City Wethouder Visser van Grote Projecten

Wethouder Visser van de gemeente Rotterdam heeft positief gereageerd op het oordeel van adviesbureau International Stadia Group dat het plan voor het Feyenoord City haalbaar noemt. "Dit is een belangrijke stap in de goede richting voor het project en in het bijzonder voor de financierende banken", schrijft Visser aan de gemeenteraad.

ISG heeft bij de beoordeling van het plan gekeken naar het model, de aannames, projecties en onderbouwing van het project. En er is een uitgebreid marktonderzoek gedaan, onder meer onder seizoenskaarthouders en zakelijke klanten, schrijft Visser . Toch is Feyenoord nog niet tevreden en wordt er nog gewerkt aan een definitief stadionplan. "Feyenoord heeft aangegeven dat voor de optimalisatie van de businesscase ongeveer drie maanden nodig is en dat deze stap geen invloed heeft op de overall planning van het project", schrijft Visser. Daarbij wordt mogelijk het stadionontwerp aangepast of verbeterd Dit definitieve plan zal gedeeld worden met de gemeenteraad. Begin september debatteert de gemeenteraad weer over Feyenoord City, na vragen van Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren. In oktober stuurt Visser een halfjaarlijkse update naar de gemeenteraad met daarin de voortgang en inzichten van het hele dossier Feyenoord City en de planning van het project.