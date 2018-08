Anouar Hadouir niet inzetbaar bij Excelsior

Anouar Hadouir is niet op tijd hersteld van de blessure, waardoor hij uitviel in de wedstrijd tegen Feyenoord. Excelsior kan de ervaren speler daardoor niet gebruiken tegen NAC Breda.

Luigi Bruins zit zijn laatste wedstrijd uit van zijn schorsing na de rode kaart op de eerste speeldag tegen Fortuna Sittard. De afwezigheid van het tweetal zorgt ervoor dat Denis Mahmudov in de basis staat bij NAC - Excelsior.

Op de laatste training voor de wedstrijd in Brabant op zaterdagavond moest Jinty Caenepeel de training voortijdig verlaten. Hij had last van de enkel, maar trainer Adrie Poldervaart hoopt dat hij wel mee kan naar Breda.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Koolwijk, Messaoud; Anderson, Omarsson, Mahmudov