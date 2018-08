Deel dit artikel:











Fabriek Esso deels stilgezet na lekkage De Essoterminal in de Botlek (archieffoto).

Bij de Esso in de Botlek is vrijdagmorgen een hoeveelheid gasolie ontsnapt. Het bedrijf heeft laten weten dat een deel van de raffinaderij is uitgezet.

ExxonMobil-Nederland, het moederbedrijf, biedt excuses aan voor de ‘mogelijk ontstane zorg’. De brandweer was vrijdagmorgen ter plaatse. Volgens een woordvoerder gaat het om een minimaal lek. Esso heeft korte tijd afgefakkeld. Het ging om een klein deel van de fabriek. Op het terrein zijn meerdere sirenes afgegaan. Mogelijk hebben mensen in de omgeving die sirenes gehoord. Er zijn geen gewonden gevallen. Wat de oorzaak is van de lekkage is niet duidelijk.