Dagje sauna cadeau voor in koelcel opgesloten slager

Slager Ferry Roks zat vast in een koelcel.

De Schiedamse slager Ferry Roks die deze week urenlang in een koelcel van zijn bedrijf vast zat, heeft een wel heel hartverwarmende verrassing gekregen.

Bart de Groot werkt bij Metaflex Doors Europe, een bedrijf dat deuren voor koelcellen maakt. Toen hij het verhaal van Ferry hoorde, wilde hij iets voor de slager doen. “Ik kon me heel goed verplaatsen in Ferry, het is een horrorscenario dat je niemand toewenst.”

Daarom schenkt hij de slager een nieuwe deur en een sauna-arrangement voor twee personen. “Om een klein beetje op te warmen”, lacht de Groot.

En de nieuwe koeldeur? Die valt niet zomaar dicht. “Onze deuren worden zo ontwikkeld, dat is iets wat absoluut niet mag gebeuren.”

De Schiedammer is erg blij met de verrassing. “Dat vind ik echt super, ik zou bijna supercool zeggen.”