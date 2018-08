Deel dit artikel:











Fietser overleden in Krimpen aan den IJssel Er wordt nog verder onderzoek verricht. Foto: MediaTV

Een fietser is vrijdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto op de IJsseldijk ter hoogte van de Breekade in Krimpen aan den IJssel. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit Gouda.

Het ongeluk gebeurde rond 12:45 uur. Er is nog geprobeerd de fietser te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie doet nog verder onderzoek naar de toedracht. De bestuurder van de auto is een 79-jarige inwoner van Ouderkerk aan den IJssel.