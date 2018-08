Paalkamperen kan je leren

Midden in de natuur kamperen zonder douche en zonder toilet in de buurt. Paalkamperen kan op slechts vijftig plekken in Nederland, waarvan Gorinchem er één is. Verslaggevers Koen Freijssen en Laurens Collée namen de proef op de som en sliepen een nachtje in natuurgebied de Avelingen.

Paalkamperen is minimalistisch overnachten. Alles wat je nodig hebt, moet in feite passen in een rugzak. Daarnaast geldt een aantal regels, vertelt boswachter Theo van der Pol.

De tentjes worden opgezet binnen een straal van tien meter rond een waterpomp en mogen daar maximaal drie dagen blijven staan. Je mag geen rommel achterlaten en het maken van een kampvuur is verboden.

Die laatste regel had het tweetal niet goed meegekregen: voor de tent van Koen en Laurens brandde donderdagavond doodleuk een kampvuurtje.

Handig om eten op te maken zou je zeggen, maar dan is het misschien ook wel nuttig om pannen, borden en bestek mee te nemen... En laten ze dat nou net vergeten zijn. Dan maar Pringles en marshmallows als diner.



In tegenstelling tot onze verslaggevers zijn paalkampeerders vaak mensen die écht van de natuur komen genieten, legt de boswachter uit. "Die hebben we het liefst. Soms komt er ook opgeschoten jeugd, maar die komen hier om te feesten. Dat hebben we liever niet. Ze laten rommel achter en daar zijn deze gebieden niet voor."

Volgens Theo maakt de afwisseling van het gebied het paalkamperen in Gorinchem zo leuk."Je hebt graslanden, rietgorzen, wilgenbossen: alles bij elkaar. Het is een uniek plekje."

Dat beaamt Laurens ook, na een nachtje slapen. "Ik heb een paar uur wakker gelegen van een uil. Of een wolf", lacht hij. "Maar daarna ben ik in slaap gevallen en vanmorgen werd ik gewekt door de vogeltjes."

Na een wasbeurt in de Merwede was hij klaar voor een nieuwe dag. "Je hebt niet heel veel van deze plekken in Nederland. De plekken die er zijn, moeten we koesteren", zegt Laurens. "Paalkamperen is een goede manier om mensen op een andere wijze kennis te laten maken met de mooie natuur die Nederland heeft."