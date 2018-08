Van Bronckhorst over vertrek Amrabat: 'Zie het niet als een nederlaag'

Sofyan Amrabat vertrok vrijdag definitief naar Club Brugge, na slechts een jaar in Rotterdam gespeeld te hebben. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst ziet het vertrek van de middenvelder desondanks toch als de beste oplossing.

"Het is jammer dat hij vertrekt, maar ik zie het niet als een nederlaag", begint Van Bronckhorst. "Hij heeft zijn gevoel geuit en voor hem is dit een goede oplossing. Ik had hem hier liever zien blijven, maar wel met de volledige focus. Die was weg. Ik ben niet teleurgesteld in hem, we zijn goed uit elkaar gegaan. Ik wens hem het allerbeste."

"Ik heb zelf in situatie bij Arsenal gezeten dat ik niet speelde. Veel spelers kunnen die rol aan, andere jongens niet. Dat is hoe een speler in elkaar zit", besluit Van Bronckhorst over Amrabat. De trainer van Feyenoord gaat ook nog even in op de situatie omtrent Jean-Paul Boëtius. "Hij is niet weg en traint met ons mee. Ook met hem heb ik gesprekken gehad. Hij wil het liefste blijven, maar het ligt bij hem anders. Het wordt voor hem een moeilijk verhaal, maar je weet nooit", aldus Van Bronckhorst, die niet verwacht dat Feyenoord nog spelers gaat aantrekken.

Spits Nicolai Jørgensen is nog altijd niet terug bij Feyenoord. "We missen hem, hij heeft nog niet kunnen spelen en meetrainen", gaat Van Bronckhorst verder. "Jørgensen is voor mij wel een basisspeler die niet kan spelen. Zeker de samenwerking met Van Persie was heel goed, dat is nu weggevallen. Gisteren stond hij weer op het veld, dus ik hoop dat hij verdere stappen zet."

Van Bronckhorst besluit met een korte voorbeschouwing op de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, aanstaande zondag. "We hebben daar goede resultaten geboekt de laatste jaren, maar we hadden het er altijd moeilijk. Wij willen na Excelsior ook drie punten tegen Heerenveen pakken", besluit de Feyenoord-trainer.