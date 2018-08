Larsson: 'Ben me bewust dat ik meer kan scoren en assists kan geven'

De uitwedstrijd tegen SC Heerenveen aanstaande zondag is voor Sam Larsson een weerzien met het Abe Lenstra Stadion, waar hij zijn transfer naar Feyenoord verdiende. "Ik kijk er zeker naar uit, want ik ga natuurlijk veel bekende gezichten zien. Het is een mooie plek om weer mooie dingen te gaan laten zien", aldus Larsson.

"We zetten veel druk op onszelf, één overwinning in twee wedstrijden is niet genoeg voor Feyenoord", gaat Larsson verder. De 25-jarige buitenspeler voldoet tot nu toe nog niet aan de verwachtingen bij Feyenoord. "Ik ben me bewust dat ik meer kan scoren en assists kan geven."

Een duidelijke verklaring voor zijn tot nu toe tegenvallende prestaties heeft de Zweed niet. "Elk team speelt anders tegen Feyenoord dan tegen Heerenveen, want we spelen nu vaak tegen teams die ver terug zakken. Tot nu toe sta ik op één assist in één wedstrijd, dus ik ga graag op die trend verder", besluit Larsson.

Bekijk hierboven het hele interview van verslaggever Dennis van Eersel met Sam Larsson.