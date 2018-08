Zeven mannen en een meisje opgepakt na ruzie met vuurwapen

Zes personen uit Rotterdam, een zestiger uit Dordrecht en iemand van 26 uit Ossendrecht zijn donderdag en vrijdag opgepakt aan de Sumatraweg in Rotterdam-Zuid na een ruzie met vuurwapens. De Rotterdammers zijn mannen van in de twintig en een 15-jarig meisje.

De zes Rotterdammers en een Ossendrechter waren donderdagavond rond 19:00 uur betrokken bij een ruzie. Een van hen ging ervandoor toen de politie poolshoogte kwam nemen en gooide het vuurwapen weg. De politie kreeg hem en het vuurwapen snel te pakken en kon de anderen korte tijd later aanhouden aan de Maashaven, waar ze in een auto naar toe gevlucht waren.

Bij een huiszoeking in het huis van de verdachten, een dag later, is de oudste van het ruziënde gezelschap opgepakt. In die woning vonden agenten een tweede vuurwapen, twaalf kilo henneptoppen en twee bussen pepperspray.