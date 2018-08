Lerarentekort Rotterdam groter dan voorgaande jaren: 'Met zorgen het nieuwe schooljaar in'

Het lerarentekort in het basisonderwijs in Rotterdam is dit jaar groter dan de afgelopen jaren. Veel scholen hebben de vacatures weggewerkt, maar er zijn geen invallers meer over. "Als er dus een griepgolf komt, hebben we een probleem", zegt Jan Veenker van scholenkoepel BOOR.

RTV Rijnmond vroeg het aantal vacatures van de vier grootste scholenkoepels van Rotterdam op. Bij BOOR, de grootste scholenkoepel, zijn geen vacatures meer. "Maar we hebben wel een tekort. De flexibele schil, oftewel invallers, zijn allemaal aan het werk", zegt Veenker.

Bij de andere koepels zijn nog wel vacatures: Bij de katholieke koepel RVKO staan nog 16 vacatures open, bij PCBO Rotterdam-Zuid zijn dat er 10 en bij Kind en Onderwijs 4,6 fte. "Wij gaan wel met zorgen het nieuwe schooljaar in", zegt Piet Monster van PCBO. "Er zijn toch heel wat klassen zonder eigen leraar, dat is niet fijn beginnen."

Ook bij Kind en Onderwijs werken ze met noodmaatregelen, op vijf scholen hebben ze nog vacatures open staan. "We vragen aan deeltijders om extra te werken of treffen noodmaatregelen zoals bij een griepgolf."

Creatief zoeken

De koepels moesten creatief te werk gaan om aan leraren te komen. "Wij hebben een extra recruiter ingezet en hebben zelfs contact gelegd met de PABO in Limburg om te kijken of daar docenten naar Rotterdam wilden komen. Ook hebben we in Drenthe gezocht", zegt Veenker.

BOOR besloot om in het oosten naar leraren te zoeken, omdat ze merkten dat vrijwel alle docenten in de regio Rotterdam een baan hebben. "Wat we zien is dat ook in de dorpen rondom Rotterdam de banen voor het oprapen liggen. Daardoor kiezen mensen die nu in Rotterdam werken er nu voor om in hun eigen woonplaats buiten Rotterdam aan de slag te gaan. Dus die leraren raken we ook nog eens kwijt", zegt Veenker. Andere scholenkoepels herkennen dit verhaal.

De scholen benadrukken dat het lerarentekort steeds nijpender wordt. "We hebben echt nieuwe aanwas nodig. Daarom hoop ik dat het ministerie ons wil helpen om het onderwijs weer aantrekkelijker te maken zodat er nieuwe leraren bijkomen", zegt Veenker.