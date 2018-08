Dierenasiel Gorinchem kan altijd extra handjes gebruiken

Drukte alom bij het dierenasiel in Gorinchem. In de vakantieperiode worden er meer dieren dan normaal binnengebracht.

In het Gorinchemse dierenasiel worden allerlei soorten dieren opgevangen. Extra handjes kunnen ze in deze periode wel gebruiken. Verslaggever Mooike de Moor gaat vrijdag aan de slag bij het asiel. Ze helpt met het schoonmaken van hokken, assisteert de dierenarts en geeft uiteraard de dieren zelf de nodige aandacht.

Volgens Cora Rikkelman van het asiel is het in de vakantieperiode extra druk, omdat mensen afstand nemen van hun dier of doordat de beesten op straat worden afgelaten.

"Als het straks slechter weer wordt, zie je ook een soort hoos. Met dit weer vinden mensen het niet erg als er een vreemde kat in hun tuin loopt", vertelt Rikkelman. "Maar straks met slecht weer, als alle deuren dicht zijn, valt het op dat sommige katten geen huis hebben. Dan krijg je een hele groep van dat soort dieren binnen."

Na binnenkomst in het asiel worden de dieren gecheckt door de dierenarts en in quarantaine geplaatst. Na verloop van tijd mogen ze naar het plaatsingsgedeelte en kunnen ze door een nieuw baasje worden opgehaald.

Bejaardentehuis

Sommige katten zijn te oud of te ziek om nog geadopteerd te kunnen worden. Zij worden ondergebracht in het 'bejaardentehuis' dat onderdeel is van het asiel. "We maken nooit dieren af", zegt Rikkelman. "Dat is een fabel die echt de wereld uit moet."

"Ook al heb je een verlamde poot, een oogbeschadiging of een nierdieet: alles kan hier. We doen super goed ons best om inzamelingsacties te houden, zodat we dit kunnen blijven doen."

Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen ze in Gorinchem altijd wel gebruiken. Hoewel de hulp van Mooike voor één dag goed uitkwam, hebben ze het liefst mensen waar ze elke week opnieuw op kunnen bouwen.

"We moeten minimaal één dagdeel per week op je kunnen rekenen", vertelt Rikkelman. "En je moet allround met dieren om kunnen gaan. Ook moet je niet vies zijn van een poepje opruimen, een hok schrobben of hier het huishouden doen."