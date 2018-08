Aboutaleb: onderwijs komende decennia topprioriteit Rotterdam

"Het onderwijsniveau in Rotterdam moet de komende jaren omhoog. Dat moet de topprioriteit zijn voor de stad", zegt burgemeester Aboutaleb in een interview met Politiek010 op TV Rijnmond.

Volgens de burgemeester heeft Rotterdam nog steeds een achterstand op andere steden. "Die achterstand lopen we langzaam in. Als ik het alleen voor het zeggen zou hebben, zou ik allereerst in onderwijs investeren. Dat is cruciaal voor de toekomst van deze stad."

Aboutaleb doelt daarmee niet alleen op een goede opleiding voor jongeren. Door de veranderende economie en de energietransitie moeten straks veel Rotterdammers weer de schoolbanken in. "De komende decennia zal blijken dat de kennis van een paar jaar geleden verouderd blijkt te zijn en dat je opnieuw moet leren."

De burgemeester vindt het jammer dat dit onderwerp tijdens de verkiezingscampagne wat onderbelicht is gebleven. "Het is misschien niet altijd een sexy onderwerp, maar als burgemeester zet ik me hier erg voor in." Zo onthulde Aboutaleb dat hij onlangs nog 50 miljoen euro bij het Rijk heeft losgekregen voor onderwijs in Rotterdam.