'Burgemeester Gorinchem sluit met verbod urban eigen inwoners uit'

Dat de burgemeester van Gorinchem urban muziek van artiesten als Broederliefde, Lil' Kleine en Ronnie Flex niet op het Zomerfeest toestaat valt bij veel mensen niet in goede aarde. Veel muzikanten en festivalorganisatoren vinden dat de burgemeester dat niet kan maken.

"Dit is belachelijk", reageert de Gorinchemse rapper David Tromp. "Het is jammer dat de burgemeester er zo over denkt. Ik vind niet dat wij buitengesloten moeten worden. De burgemeester zegt dat het een feest van iedereen is, daar horen wij dan toch ook bij? Nu stereotypeert ze onze hele doelgroep. Dat vind ik niet netjes.''

Geen rellen

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem stelt echter dat uit veiligheidsprofielen van de hulpdiensten blijkt dat urban een lastig genre is. Daarom heeft ze het verboden. "Rellen willen we niet", zegt ze. De Zomerfeesten zijn al een paar dagen bezig. Vandaag en morgen worden er nog duizenden bezoekers verwacht. Die krijgen geen urban muziek voorgeschoteld, wel Nederlandstalige klanken en dance. Urban wordt niet toegelaten."Waarom moet Broederliefde of urban nu een negatieve klank krijgen?", vraagt de Dordtse rapper Elten Kiene zich af. "Ik vind dat belachelijk." Kiene vindt het onterecht dat juist het urban-genre wordt geschrapt. "Als Hardwell komt, is het net zo druk."

"Je bent burgemeester van iedereen", reageert ook de Rotterdamse festivalorganisator Aziz Yagoub, die op zijn evenementen juist volop ruimte maakt voor urban. "Ook van iedereen die van urban houdt. Een burgemeester mag zijn eigen inwoners niet uitsluiten."

Urban

Op internet is het schrappen van het genre in Gorinchem vrijdagmiddag het gesprek van de dag. Het besluit van de burgemeester krijgt daar veel kritiek.

"Is het niet gewoon zo dat Gorinchem gewoon te klein is om zulke bands/groepen te huizen, waardoor er dus bij elke muzieksoort wel relletjes verwacht kunnen worden? Ik vind het nogal overtrokken om één muziekstijl hiervoor verantwoordelijk te houden", twittert ene Martin als antwoord op de berichtgeving van Radio Rijnmond.

Anderen tonen met reacties juist begrip voor haar besluit. "Ik snap haar punt", twittert Alexandra Maas. "Het is niet dat het type muziek haar niet bevalt, het is meer dat het type, en de hoeveelheid van dat type bezoekers dat daar op afkomt, niet bij het evenement past. Gelijk heeft ze."