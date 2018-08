Mysterieuze stenen sieren de straten van Gorinchem

In de Gorinchemse straten is al een jaar een mysterieus tafereel gaande. Verschillende stenen zijn vervangen door zogeheten Memory Bricks, die alledaagse voorwerpen uit het verleden bevatten.

Scrabble letters, postzegels, een guldenbiljet en een cassettebandje zijn voorbeelden van items die in de Memory Bricks verstopt zitten. Maar wie legt de mysterieuze stenen neer? Geen idee, zegt Michel de Ruiter. Hij zoekt al een jaar mee naar de stenen.

"Niemand weet wie de stenen neerlegt", vertelt De Ruiter. "Het blijft een mysterie, maar dat maakt het misschien juist zo leuk. Wil je wel weten wie het neerlegt? Dan is het mysterie weg."

De stenen worden gepost door vinders of door de plaatser zelf op een speciale Facebookpagina. Ook is er bij de plaatselijke VVV een plattegrond op te halen, waar bijna alle stenen op staan. Op basis daarvan gaan verschillende Gorinchemmers, jong én oud, op jacht naar de stenen.

De Ruiter is naar eigen zeggen de eerste die alle bijzondere klinkers in de stad heeft gevonden. In totaal liggen er 29. De Ruiter is bewust op zoek naar de stenen en zet er waar nodig zelfs zijn wekker voor.

"Bij de laatste steen kwam er 's avonds laat een foto online op de Facebookpagina. Ik wist waar deze lag, dus toen heb ik mijn wekker gezet zodat ik om 07:00 uur 's ochtends de eerste zou zijn die ze allemaal heeft."