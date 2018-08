Playmobil in overvloed in de Poppetjesshop van José

Playmobil-prinsessen, Playmobil-dieren, Playmobil-hulpdiensten en Playmobil-auto's. Je kan het zo gek niet bedenken of het is te vinden in de Poppetjesshop in Gorinchem.

José Euser runt de winkel in de Burgstraat. "Ik koop Playmobil in van mensen, dat zoek ik allemaal uit en daar maak ik weer nieuwe setjes van", legt ze uit. "Ik houd altijd poppetjes over, en die verkoop ik dan weer los."

Mocht je nou net dat ene zwaardje, die speciale pet of dat ene huisdier van je Playmobilset kwijt zijn, is de kans groot dat José het in haar winkel heeft liggen. "Nou is Playmobil zo uitgebreid dat je nooit alles kan hebben, maar ik denk dat ik zeker wel tachtig procent heb."

De winkel in de Burgstraat loopt zo goed, dat José over een paar dagen verhuist naar een groter pand in dezelfde straat. Waarom het zo'n succes is, weet ze eigenlijk niet. "Misschien omdat het redelijk uniek is", bedenkt ze. "Er zijn weinig van dit soort winkels in Nederland."

"Ik heb ook oudere sets van jaren geleden. Daarnaast is het wat goedkoper dan in de speelgoedwinkel." Bij de Poppetjesshop krijg je het speelgoed dan ook niet in de originele dozen, maar in losse zakjes. "De dozen zijn meestal al weggegooid. Mensen vinden het geen probleem als het in een ander zakje of ander tasje zit."